Prima divisione femminile: Virtus Cermenate batte Olimpia Volley

Cermenate esce vittoriosa per 3-1 nella difficile sfida casalinga contro Olimpia Cadorago.

Prima fivisione femminile: bel successo per la Virtus Cermenate

Avvio contratto di Cermenate nel primo set (1-3, 2-6) che però si scioglie subito ed impatta sul 7-7. La parità dura poco (9-9), quando sono le padrone di casa ad allungare (12-9, 18-12). Cadorago non riesce a ricucire (22-15) e le virtussine chiudono il parziale 25-16. Avvio punto a punto di secondo set fino al 7-7. Cadorago allunga con un importante break (7-12, 14-20). Cermenate non è doma ed, azione dopo azione, rimonta il gap rimettendo tutto in discussione sul finale (24-24). Ai vantaggi sono le ragazze di coach Caccamo a piazzare l’ace decisivo che vale il 29-27 del secondo parziale. Parte forte Cermenate nel terzo set (5-2, 8-3, 11-4), poi si blocca. Cadorago rientra e prima impatta sul 16-16, poi allunga (16-19, 18-21), andando a vincere il parziale 19-25. Parte nuovamente forte Cermenate nel terzo set: 4-2, 9-4, 14-7, 19-10. Cadorago non ci sta e prova a rifarsi sotto (21-14, 22-18) arrivando fino al 23-22. Ma il finale è nuovamente gialloblu con le cermenatesi che piazzano il break decisivo chiudendo il parziale 25-22 e l’incontro 3-1.

Coach Caccamo commenta così la partita: "Vittoria voluta e sofferta. Tutti i set sono stati abbastanza combattuti, ma nei palloni decisivi la squadra ha tirato fuori il carattere andando a chiudere azioni decisive. Complimenti alle ragazze e testa alla prossima partita!". Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Polisportiva Bellagio venerdì 27 ottobre 2023 alle 21 a Bellagio.