Prima divisione: la Virtus Cermenate archivia la pratica Mariano in soli 3 set

Vittoria senza problemi per la Virtus Cermenate nell’anticipo della diciottesima di campionato, dove affrontava il Mariano.

La cronaca

Filotto di punti in avvio di primo set per le padrone di casa (11-2). Mariano non riesce a rispondere (16-5, 20-7) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 25-11. Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 6-6, quando è Cermenata portarsi avanti (6-9). Ardor2K impatta sul 9-9, poi equilibrio fino al 14-14, quando è nuovamente Cermenate a portarsi in testa (14-24), chiudendo il set 16-25. Il terzo set è tutto della formazione di coach Caccamo: 8-3, 11-7, 13-9, 16-10, 19-12, 20-13 fino al definitivo 25-13 che vale set ed incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Volley CDG Erba venerdì 8 marzo 2024 alle 21.15 a Erba.

Il tabellino

VIRTUS CERMENATE 3

ARDOR2K PVI MARIANO 0

(25-11, 16-25, 25-13)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 1, Arnaboldi, Tosetti 11, Fabian 5, Pillinini 4, Castelli 15, Lanzarotti 4, Rumi, Ravasio 3, Bersani 8, Ferrario ne, Miller 3, Molteni (L1), Corti (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.