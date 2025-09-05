Prima Divisione: squadre al via nel campionato provinciale 2025/26

La sezione Commissione Gare della FIPAV Como ha chiuso le iscrizioni per il campionato di Prima Divisione Femminile 2025/2026 e ha pubblicato l’organico delle 14 squadre al via.
Le squadre del campionato di Prima Divisione donne
- G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Virtus Cermenate
- A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
- GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Bike House Villa Guardia
- A.S.D. POL. BELLAGIO A.s.d. Polisportiva Bellagio
- GRUPPO SPORTIVO CARIMATE Gruppo Sportivo Carimate
- FIGINO VOLLEY Figino Volley
- PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
- POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
- ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
- POLISPORTIVASENNA DILETTANTIST Polisportivasenna – Lipomo
- G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
- COMO VOLLEY ASD* Autoviemme Como Volley*
- POLISPORTIVA COLVERDE ASD Polisportiva Colverde
- ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.