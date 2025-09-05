Pallavolo donne

Prima Divisione: squadre al via nel campionato provinciale 2025/26

Comunicazione ufficiale della FIPAV Como alla chiusura delle iscrizioni.

Cermenate · 05/09/2025 alle 15:57

La sezione Commissione Gare della FIPAV Como ha chiuso le iscrizioni per il campionato di Prima Divisione Femminile 2025/2026 e ha pubblicato l’organico delle 14 squadre al via.

Le squadre del campionato di Prima Divisione donne

  • G.S. VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. Virtus Cermenate
  •  A.S.D. OLIMPIA S.MARTINO PALL. Olimpia Volley
  • GS VILLA GUARDIA S.COOP R.L. Bike House Villa Guardia
  • A.S.D. POL. BELLAGIO A.s.d. Polisportiva Bellagio
  • GRUPPO SPORTIVO CARIMATE Gruppo Sportivo Carimate
  • FIGINO VOLLEY Figino Volley
  • PALLAVOLO LOMAZZO Pallavolo Lomazzo
  • POLISPORTIVA INTERCOMUNALE ASD Polisportiva Intercomunale
  • ASD C.D.G. ERBA Volley Cdg Erba
  • POLISPORTIVASENNA DILETTANTIST Polisportivasenna – Lipomo
  • G.S. SAN GIORGIO LURAGHESE ASD G.s. San Giorgio Luraghese A.s.d.
  • COMO VOLLEY ASD* Autoviemme Como Volley*
  • POLISPORTIVA COLVERDE ASD Polisportiva Colverde
  • ASD VOLLEY RO.SA. Asd Volley Ro.sa.
GS Villa Guardia Volley
GS Villa Guardia Volley femminile – foto Social GS VillaguardiaVolley
