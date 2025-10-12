Prima gara in casa in A1 e prima vittoria per Cantù

La cronaca

Cheatham segna i primi sette punti di Reggio Emilia, ma Cantù resta in partita con Gilyard e Bortolani. Ajayi regala all’Acqua S.Bernardo il suo primo vantaggio, i biancoblù prendono ritmo e guadagnano due possessi di vantaggio. Gli ospiti sfruttano l’impatto dei giocatori in uscita dalla panchina per ripristinare la parità. Nelle ultime azioni Vitali e Basile segnano da tre punti, fissando il punteggio sul 20-20.

Reggio Emilia torna al comando con il solito Cheatham. Moraschini e Ajayi rispondono al primo tentativo di fuga degli ospiti. I canestri di Barford permettono però alla UNA Hotels di toccare il +10. Cantù dimezza lo svantaggio e torna a un solo possesso di distanza con un appoggio di Ballo. Severini colpisce da tre sulla sirena e manda le squadre negli spogliatoi sul 41-47.

Cheatham e Caupain riportano il vantaggio emiliano in doppia cifra. Coach Brienza ferma il gioco e l’Acqua S.Bernardo reagisce, tornando a -2 con una tripla di Bortolani. La sfida si accende e le due squadre si rispondono colpo su colpo. Nel finale Moraschini pareggia l’incontro ai liberi, Smith non trova il canestro dalla parte opposta e si va così all’ultima pausa con il punteggio sul 61-61.

La tripla di De Nicolao porta Cantù al comando della gara, ma Echenique pareggia immediatamente. Sneed e Basile aumentano il vantaggio dell’Acqua S.Bernardo fino a +6. Barford prova a riavvicinare Reggio, ma Sneed replica. Basile trova il +8, ma Smith tiene Reggio in partita. Cheatham segna una tripla pesante e gli ospiti tornano a -2 con Caupain. Ci pensa però De Nicolao a chiuderla con un canestro da lontano.

I commenti

“C’è da essere molto felici per questa prima vittoria – ha detto coach Nicola Brienza – Avevamo bisogno di entrare nel campionato perché sarà una stagione difficilissima e ogni partita sarà una battaglia. Ogni vittoria andrà festeggiata. Nei primi cinque minuti abbiamo avuto un po’ il fantasma della sconfitta di Trento da scacciare, poi ci siamo sbloccati gradualmente. Dobbiamo crescere nella gestione dei rimbalzi, perché abbiamo concesso troppi secondi tiri a Reggio. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi. Il nostro grande lavoro sarà quello di cercare di diventare più cinici in alcune situazioni. Dopo questa vittoria, ci ritroveremo però martedì in palestra con ottimismo e con tanta voglia per prepararci ad affrontare Trapani”.

E Giordano Bortolank ha aggiunto

“Siamo contenti di aver fatto vedere questa reazione. In settimana avevamo lavorato bene e ci tenevamo a riscattarci davanti ai nostri tifosi. Aver vinto in casa è ancora più importante perché questo dovrà diventare il nostro fortino, per poter far bene in un campionato difficile come questo”.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – UNA HOTELS REGGIO EMILIA 83 – 78 (20-20, 21-27, 20-14, 22-17)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 8, Bowden, Moraschini 6, De Nicolao 9, Ballo 9, Bortolani 17, Molteni N.E., Sneed 10, Basile 8, Ajayi 14, Ventura N.E., Okeke 2.

UNA Hotels Reggio Emilia: Barford 9, Woldetensae, Mainini N.E., Caupain 15, Williams 6, Smith 6, Uglietti 1, Severini 6, Deme El Hadji N.E., Echenique 1, Vitali 7, Cheatham 27.

Arbitri: Perciavalle, Quarta, Capotorto.

Spettatori: 4171