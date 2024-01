Prima partita del 2024 per il Pool Libertas Cantù: c'è da battere Ravenna

Prima partita del 2024 per il Pool Libertas Cantù, e corrisponde al primo recupero delle partite rinviate per la partecipazione di Lorenzo Magliano al torneo WEVZA. Appuntamento al Pala Francescucci per martedì 16 gennaio 2024 alle 19 per la sfida contro la Consar Ravenna. I romagnoli hanno disputato un buon girone di andata, e arrivano sì dalla sconfitta con Cuneo, ma precedentemente avevano inanellato una serie di cinque vittorie consecutive.

Il commento di coach Denora

“La voglia di tornare presto in campo è tanta, perché se è vero che in un campionato così compresso una pausa può essere anche utile, la mancanza dell'agonismo che solo una gara ufficiale ti dà si fa sentire. Capiremo se questa pausa è stata utile o no, visto che comunque venivamo da buoni livelli di gioco. Affronteremo Ravenna, una delle migliori formazioni del campionato e il campo lo sta confermando. A parte l'ultima apparizione, hanno disputato un ottimo girone di andata, nonostante hanno subito per più gare le assenze dei due centrali titolari, e questo la dice lunga sul loro livello di gioco. Rispetto alla gara di andata sarà necessario alzare il nostro di livello, contenerli al servizio e pazientare quando ci toccheranno tanto a muro e difenderanno. Ma sono sicuro che metteremo in campo la stessa applicazione e attenzione ai dettagli vista ad Aversa.”.

Gli avversari

Il coach della Consar è Marco Bonitta, Campione del Mondo nel 2002 con la Nazionale Femminile, e guida una formazione molto giovane ma anche molto competitiva. Al palleggio c'è il confermato Filippo Mancini (classe 2004), che la scorsa stagione ha imparato molto dal veterano (classe 1975) Natale Monopoli. L'opposto è Alessandro Bovolenta (classe 2004), figlio di Vigor, scomparso troppo presto, e già nel giro della Nazionale di Ferdinando De Giorgi. Gli schiacciatori sono Mattia Orioli (classe 2004), altro prodotto della “cantera” di Ravenna, e l’argentino di passaporto portoghese Felipe Benavidez, arrivato in corsa dalla Abba Pineto. Al centro troviamo Filippo Bartolucci (classe 2003), arrivato in estate dalla Videx Yuasa Grottazzolina, e l'esperto Stefano Mengozzi, tornato in Emilia Romagna dopo l'esperienza biennale alla Sir Safety Perugia in SuperLega. Il libero, e capitano, è il confermatissimo Riccardo Goi.

L'andata

Il primo incontro della stagione tra queste due squadre è stato vinto dalla Consar Ravenna per 3-1 al termine di una partita sì combattuta punto a punto, ma che ha visto il Pool Libertas Cantù soffrire in ricezione. Top scorer dei canturini è stato Kristian Gamba con 21 palloni a terra (3 muri).

Dove e quando

Fischio d'inizio: martedì 16 gennaio 2024 alle 19 presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Beatrice Cruccolini (Perugia). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: 5.00 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.