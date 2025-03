Primi risultati di prestigio per il Pool Cantù

La stagione 2025 sta entrando nel vivo e arrivano i primi risultati positivi per il Pool Cantù.

Categoria Juniores

Per gli juniores dalla Romagna, in quel Cassanigo di Cotignola Ravenna, il milanese Marco Zoco al primo anno nella categoria, conquista un ottimo secondo posto nello sprint dei dodici fuggitivi che ha deciso la prova, nella fuga era presente anche l'altro portacolori del Pool Cantù Ruben Ferrari, fermato da un incidente meccanico. Zoco era stato protagonista anche la domenica precedente in quel di Genova.

Un altro risultato positivo

Sempre negli juniores nell'impegnativa gara con arrivo in salita in quel di Piedimulera, Luca Morlino conquista un ottimo quarto posto preceduto solo da tre atleti già vittoriosi nel corso della stagione. Nella stessa gara, ottavo posto del valdostano Mathieu Grimod anche lui ex biker come il fratello, che ha regalato tanti titoli al Pool Cantù. Sfortunata la prova del lecchese Pietro Galbusera al comando della gara con il piemontese Capello ma scivolato in una curva prima dell'attacco della salita finale.

Categoria Allievi

Domenica è iniziata anche la stagione degli allievi con la 56^ edizione della Varese Angera, dove il neo acquisto del Pool Cantù l'emiliano Marco Gregori conquistava un ottimo secondo posto nello sprint di gruppo che ha deciso la prova, ottavo posto per il brianzolo Simone Marconi al primo anno nella categoria. Nella stessa gara il Pool Cantù è stato premiato come miglior team.