Primo acquisto di Cantù per la Serie A

Giordano Bortolani è il primo acquisto dell'Acqua San Bernardo Cantù in vista del prossimo campionato in Serie A: ha firmato un contratto valido per la stagione 2025-26, con opzione per la successiva.

Il profilo del giocatore

Nato il 2 dicembre 2000 a Sant’Agata di Militello, provincia di Messina, Bortolani è una guardia di 193 cm di altezza e un peso di 85 kg. Ritenuto sin da giovanissimo uno degli esterni italiani più talentuosi della sua generazione, è un giocatore di grande tecnica. Tra le sue qualità offensive spicca soprattutto una notevole efficacia nel tiro da tre punti.

Dopo essersi trasferito in Lombardia da bambino, Bortolani entra nel settore giovanile dell’Olimpia all’età di 11 anni. A Milano completa l’intera trafila, arrivando a esordire in Serie A durante la stagione 2017-18. Nello stesso anno muove i primi passi, grazie al doppio tesseramento con Bernareggio, anche in Serie B. Nelle due stagioni successive viene girato in prestito in Serie A2, a Legnano e Biella, chiudendo in entrambi i casi oltre la doppia cifra di media.

Una continua crescita che convince Milano a offrirgli un rinnovo quinquennale nell’estate del 2020. Per continuare la propria maturazione, va in prestito a Brescia, giocando così la prima stagione completa in Serie A. L’anno successivo, sempre sotto l’egida dell’Olimpia, si trasferisce a Treviso, dove produce una stagione da 11.8 punti a partita in LBA e vince il premio di “Best Young Player” della Basketball Champions League, grazie a una campagna europea da 14.7 punti di media. Nell’annata 2022-23 passa a titolo temporaneo prima in Spagna al Manresa, segnando 10.1 punti di media in Liga ACB, e poi di nuovo in Serie A con Verona per il finale di stagione. Nell’estate 2023 entra

definitivamente nella rosa della prima squadra dell’Olimpia Milano, dove resta per due stagioni in cui dà prova del proprio valore anche in Eurolega.

Dopo diverse convocazioni con le selezioni giovanili, Bortolani ha esordito con la Nazionale maggiore nel febbraio 2020, collezionando da allora 20 presenze con la maglia dell’Italia.

Le prime parole

“Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di vestire la maglia di una squadra che ha fatto la storia della pallacanestro italiana - ha dichiarato Bortolani - Sono molto felice di essere a Cantù e non vedo l’ora di poter vivere da vicino il calore di questa piazza”.

Soddisfatto anche coach Nicola Brienza:

“Non c’era un modo migliore di questo per inaugurare il nostro mercato. Giordano è un ragazzo ancora giovane, ma che ha già fatto vedere di avere qualità e personalità. Arriva da due anni in una realtà del livello di Milano e questa nuova tappa sarà per lui molto importante. È un piacere avere in squadra un italiano di questo valore, ma speriamo che, con il lavoro che faremo insieme, possa crescere ancora. Ora ci auguriamo di vederlo in azione con la Nazionale in estate e poi lo aspettiamo ad agosto per partire insieme”.

E il general manager Alessandro Santoro ha aggiunto: