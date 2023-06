Dopo la conferma di coach Josef Jaglowski e quella di capitan Jacopo Geninazzi, in casa UnipolSai Briantea84 Cantù arriva il primo addio: è quello di Anil Cegil.

Primo addio in casa Briantea84: Anil Cegil se ne va dopo un anno

L’atleta classe 1999 era arrivato in Brianza nel settembre 2022. Si chiude così l’esperienza in biancoblù del giocatore olandese, in un anno condizionato dall’infortunio alla mano che lo ha tenuto lontano dal campo da febbraio a fine stagione. La società canturina augura il meglio ad Anil per il proseguimento della sua carriera sportiva.

“Questa è stata la mia prima stagione lontano dall’Olanda e sono felice e grato, perché ho fatto un grande passo - ha commentato Cegil - Sfortunatamente a metà stagione mi sono infortunato, ma la prima parte dell’anno è andata molto bene. Ho imparato molto dentro e fuori dal campo. Giocare per la Briantea84 e indossare la maglia biancoblù è stata per me una benedizione, una possibilità per crescere e migliorarmi. Per questo vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a giocare a Cantù e mi hanno dato questa opportunità. Saluto tutti i tifosi che sono stati sempre fantastici, facendoci vivere una grande emozione durante le partite casalinghe al palazzetto”.