Primo colpo di mercato per la Tecnoteam: il libero Ylenia Pericati

Dopo le conferme di coach Mauro Chiappafreddo e quelle di capitan Martina Veneriano e della schiacciatrice Marika Longobardi, in casa dell'Albese Volley è stato messo a segno il primo grande colpo di mercato per la stagione 2024/25.

La firma

La società del presidente Graziano Crimella infatti annunciato la firma del libero Ylenia Pericati. Un arrivo di prestigio visto che la veronese nata il 22 marzo 1994 proveniente dal Millenium Brescia di serie A2, vanta anche trascorsi importanti con la maglia del Conegliano in A1 con cui ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e anche un Mondiale per club nella stagione 2022/23. Un primo innesto di assoluto valore e dal palmares importante (vanta anche una promozione in A1 con Pinerolo) che fa a rinforzare la Tecnoteam 20024/25.