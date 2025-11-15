Primo ko della capolista Lurate, colpi esterni per Appiano e Figino a Invergo

Venerdì tellurico nel girone C di Divisione Regionale 2. Ieri sera infatti per il 7° turno è arrivato il primo stop stagionale della capolista Kaire Sport Lurate Caccivio che è stata battuta a Lentate e raggiunta in vetta dal Cesano Seveso. Sorridono Appiano Gentile corsaro a Nova Milanese e anche il Figino Serenza che è andato a vincere il derby sul campo de Il Gigante Inverigo.

Il programma completo del 7° turno girone C

Giovedì 13 novembre Sanfru-Antoniana 78-64, venerdì 14/11 ore 21 Groane Lentate-Kaire Sport Lurate 81-73, Inverigo-Figino 58-76 , Pescate-Cesano Seveso 60-67, Nova-Appiano Gentile 64-76; domenica 16/11 Lesmo-Gerardiana.

La classifica aggiornata del girone C

Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso 12; Appiano Gentile 10; Pescate, Lesmo, Lentate 8; Masters Carate 6; Nova, Sanfru Monza, Inverigo, Figino 4; Gerardiana Monza 2; Antoniana Como 0.