Primo successo per l'Uniweb Cantù Under14 corsara nel derby contro la Comense per 48-70 

Weekend positivo per la squadra Under14 Gold del Progetto Giovani Cantù che in occasione del 6° turno del girone d'andata ha conquistato il suo primo success nel campionato Lombardo e lo ha fatto vincendo il derby sul campo della Pol.,Comense.

La vittoria

Un successo meritato e propiziato già da un buon avvio dei canturini in maglia Uniweb che poi hanno condotto la gara fino al 40'. L'Uniweb di coach Matteo Cara tornerà in campo sabato 23 novembre in casa dove ospiterà l'ASA Cinisello per provare a concedere il bis vincente e agganciarla a quota 4 punti.

Il tabellino di POL. COMENSE-UNIWEB CANTÙ 48-70

Parziali: 6-21, 22-36, 33-55

Uniweb Cantù: Imberti 2, De Lucca 15, Moscatelli, Balestrini 5, Riva, Sala, Galli 3, Cunio 19, Colombo 4, Cozza 3, Sanvito 6, Torchio 13. All. Cara, Vice All. Roncoroni.