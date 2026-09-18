Primo test stagionale per la Campi Reali Cantù: nell’allenamento congiunto l’Allianz Arbit Brugherio passa 3-1

Primo allenamento congiunto al PalaFrancescucci per la Campi Reali Cantù, e contro un avversario che affronterà anche durante il campionato di Serie A3 Credem Banca. Si tratta dell’Allianz Arbit Brugherio, che si impone per 3-1.

Coach Tommaso Invernici utilizza il modulo a tre schiacciatori con Gabriele Pertoldi, Luca Romano e Luca Chiapello, con Francesco Gianotti in cabina di regia, Capitan Federico Mazza e Riccardo Aretz al centro, e Nicolò Hoffer libero. Nel corso dell’allenamento congiunto darà poi spazio a tutti i giocatori a sua disposizione.

Nel primo set la Campi Reali riesce a prendere un piccolo vantaggio (13-10) e a mantenerlo fino alla fine (25-20). Anche a inizio secondo parziale Cantù prova a scappare (6-2), ma Brugherio impatta a quota 7, ribalta tutto (11-12), allunga nel finale (18-23) e mette tutto in parità (23-25).

Nel terzo set la Allianz Arbit parte subito forte (7-11, 11-17), contiene la rimonta canturina (19-21) e passa in vantaggio (22-25). Il quarto parziale inizia in equilibrio fino a quota 8, poi gli ospiti dilagano (10-14, 12-18, 13-25).

Top scorer del pomeriggio casnatese è Riccardo Aretz con 12 palloni a terra, dei quali due muri ed altrettanti ace. Subito dietro Luca Chiapello (11 punti, 2 ace). Luca Romano si ferma a quota 9, ma “stampa” ben 5 muri dei 12 di squadra.

Bene in battuta con 7 ace a fronte di 12 errori, in calo in attacco, che si ferma al 35%, e in ricezione (50% positiva, 24% perfetta).

“Partiamo dal presupposto che sicuramente possiamo fare meglio – dice Coach Tommaso Invernici –, e questo è un dato di fatto piuttosto ovvio. È anche vero che questa è una situazione un po’ complicata, perché abbiamo dovuto riarrangiare all’ultimo momento quelle che erano le formazioni che potevano andare in campo a seguito di qualche affaticamento, che giustamente in questa situazione non possiamo forzare. Però dobbiamo avere un tipo di lucidità che è completamente diversa, soprattutto con queste squadre giovani con cui non possiamo sobbarcarci questo numero di errori, e una personalità che deve essere un po’ più spiccata”.