Procida vola in azzurro e la sua "casa madre" Sport Club Brianza tifa per lui

Il cestista di Lipomo dal 17 agosto in raduno con l'Italia verso i Mondiali

Pallacanestro lariana Fortuato Pedrazzani: "Gabri ha iniziato a giocare con noi e ora siamo felici e orgogliosi per la sua avventura iridata"

La pallacanestro lariana si appresta a fare il tifo per il 2002 Gabriele Procida convocato con la nazionale Italiana per i prossimi Mondiali nelle Filippine al via tra meno di 10 giorni. Dopo due giorni di riposo domani l'Italia con il cetsist di Lipomo si radunerà a Roma per partire per l’Asia.

Tappa in Cina a Shenzhen dove giocherà le ultime due amichevoli: il 20 agosto contro il Brasile e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda. Il debutto ai Mondiali è previsto invece per il 25 agosto contro l’Angola a Manila. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana e nella terza i padroni di casa delle Filippine. Come detto all'avventura iridata parteciperà anche il giovane cestista comasco classe 2002 che ha mosso i suoi primi passi con la palla a spicchi nella società del suo paese lo Sport Club Brianza Lipomo. Ecco perché in casa SCB c'è grande elettricità nell'attesa di seguire i Mondiali di Gabriele come ammette Fortunato Pedrazzani responsabile tecnico e uno dei primi istruttori di Procida a Lipomo:

"Come società e a livello personale siamo davvero contentissimi che Gabriele abbiamo raggiunto la nazionale e la convocazione per i Mondiali dopo che l'anno scorso era stato scelto le draft NBA. E' una gran cosa e siamo contenti per questo ragazzo che ha iniziato a giocare a pallacanestro proprio da noi con il nostro minibasket fino alla categoria Aquilotti per poi passare alla Pallacanestro Cantù dove si è completato e consacrato. Noi che abbiamo come obiettivo da sempre far appassionare i bambini alla pallacanestro siamo felici di avere raggiunto questo obiettivo con Gabri e lo abbiamo fatto innamorare a questo sport che po lo ha visto crescere a Cantù. Siamo felici per Gabriele ma anche per i suoi genitori che lo hanno sempre seguito con attenzione senza mai imporgli nulla ma spronandolo e aiutandolo. Siamo molto contenti davvero e faremo il tifo per lui e l'Italia ai prossimi Mondiali".

Intanto Spor Club Brianza si prepara alla nuova stagione: