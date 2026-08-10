Prof e campionessa: oro nella corsa in montagna

L’insegnante 41enne di Olgiate Comasco si è laureata campionessa italiana nella categoria Master

Ha sbaragliato tutti al Piztrivertical

Insegna matematica e fisica all’istituto “Terragni” e lo scorso 1° agosto Ilaria Bianchi è riuscita a mettersi al collo la medaglia d’oro al Piztrivertical di Malonno (Brescia): 3,5 chilometri di salita per un dislivello di mille metri, completati in 47 minuti e 44 secondi. Miglior tempo nella categoria Master femminile: primo posto e titolo di campionessa italiana.

“Ho accettato di partecipare senza grande preparazione”

Una vittoria inaspettata, anche per la stessa prof. Bianchi:

“Ho deciso di partecipare solo tre giorni prima della gara. La mia società, La Recastello, mi ha chiesto di correre perché alla squadra serviva che partecipasse un’altra donna. Ho accettato, quindi senza grande preparazione. Inaspettatamente è andata meglio del previsto: alla fine ho vinto, seppure non migliorando il mio personale su questo percorso”.

Una vittoria arrivata dopo uno stop di due anni

L’origine del trionfo è radicata nella capacità di guardare a sé stessa sempre con occhio critico: