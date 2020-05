Progetto Giovani Cantù 4 anni fa la Jumbo Collection diventò campione d’Italia under20

Progetto Giovani Cantù bella ricorrenza per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù la squadra diretta da coach Antonio Visciglia sconfisse in finale Venezia davanti a un Pianella esaurito

Ricorrenza speciale per il Progetto Giovani Cantù che quattro anni fa con la squadra Under20 si laureò campione d’Italia. Accadde il 30 aprile 2016 quando la Jumbo Collection Cantù allenata da coach Antonio Visciglia salì sul gradino più alto del podio italiano conquistando il tricolore battendo in finalissima la Reyer Venezia per 74-57 proprio in casa sua davanti a Pianella di Cucciago pieno in ogni posto e caloroso come ai tempi d’oro. Ben 4000 tifosi festanti infatti celebrarono quella grande impresa del team di coach Totò Visciglia che concluse con lo scudetto un percorso netto che in quei giorni la vide battere nell’ordine Tiber Basket Roma (88-67), VL Pesaro (75-54), Reyer Venezia (79-75) e Stella Azzurra Roma (78-68). Il top scorer del team biancoblù fu Ruben Zugno che chiuse la manifestazione con 18.4 punti,di media partita. L’allenatore di quella impresa tricolore Antonio Visciglia è ora assistente di Cesare Pancotto nello staff tecnico della Pallacanestro Cantù di Serie A.

