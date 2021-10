Progetto Giovani Cantù al Hollywood Kart inserisce la quinta: vince e va in fuga

I risultati U19

Si è giocato il 5° turno d'andata del campionato Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 5° turno d'andata del campionato Under19 Eccellenza.

La squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù inserisce la quinta e va in fuga nel girone Giallo del campionato Lombardo. La Hollywood Kart Cantù ieri sera ha infatti vinto anche sul campo di Basiglio tana del Milanotre con un prestazione d'autorità per 97-81 e conosolida così il suo primato anche grazie al contemporaneo stop a Bernareggio della Pallacanestro Varese. Pall. Varese che sarà il prossimo avversario del team canturino di coach Mattia Costacurta lunedì 1 novembre.

Il tabellino di MILANO3 BASKET -HOLLYWOOD KART CANTÙ 81-97

Parziali 22-34, 31-57, 59-80

Milano3 Basket: Rovida 2, Maiorano 2, Cassol 2, Turin 13, Orlandi 11, Alfieri 15, Garbujo 4, Musumeci 20, Lecce, Gelmuzzi 8, Vicamini, Tosi 4. All. Pugliese.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 6, Tosetti 2, Moscatelli 12, Trombetta 3, Redaelli 1, Elli, Milici 1, Borsani 10, Brembilla 20, Tarallo 25, Maduka 8, Ndubuisi 9. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Programma del 5° turno girone Giallo

Lunedì 25 ottobre: ore 19.30 Milanotre Basiglio-Cantù 81-97, Here You Can-Robur Varese 76-93, Bernareggio-Pallacanestro Varese80-65.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù 10; Pallacanestro Varese 6; Milanotre, Bernareggio,4; Here You Can, Accademia Alto Milanese, Robur Varese 2.

Programma del 6° turno girone Giallo

Lunedì 1 novembre: ore 21 pallacanestro varese-Cantù, Bernareggio-Here You can; martedì 2 Robur Varese-Axxademia Alto Milnase Legnano.