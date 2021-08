Progetto Giovani Cantù, al PGC Lab torna l'esperto Roberto "Sam" Bianchi

Progetto Giovani Cantù: definiti gli organici e gli staff tecnici per la stagione 2021/22.

Progetto Giovani Cantù tante confeme ma anche il ritorno di Matteo Alberio e i volti nuovi di Antonello Sorci e Alessio Crespi

Il Progetto Giovani Cantù ha definito squadre e staff tecnici che prenderanno il via nella prossima stagione sportiva 2021/22. Il PGC si presenterà in campo dopo l'estate con ben 8 formazioni partendo da quelle più piccole dell’Under 13, che affronteranno per la prima volta il delicato ma entusiasmante passaggio dal minibasket alle giovanili. A guidare questo nutrito gruppo di giovani cestisti divisi in due squadre ci sarà un pool di allenatori esperti: una squadra sarà seguita dalla coppia Matteo Alberio-Pietro Cipolletta mentre la seconda squadra sarà diretta dal tandem Andrea Rumi-Matteo Bonassi.

Salendo di categoria in campo la squadra Under14 Elite che sarà diretta da coach Federico Castoldi coadiuvato dal suo vice Fulvio Roncoroni. Per quanto riguarda la prima squadra Eccellenza gli Under15 la nuova guida tecnica è Matteo Bonassi con Chicco Castoldi e Andrea Caldiroli, mentre gli Under16 Eccellenza saranno seguiti dalle new entries Antonello Sorci e Alessio Crespi.

Le ultime tre categorie più esperte l'Under 17 Eccellenza, l'Under 19 Eccellenza e anche la Serie C Silver, un super gruppo che abbina qualità a quantità, sarà affidato alla regia tecnica di uno staff collaudato composto da Mattia Costacurta, Giovanni Pozzoli e Riccardo Poletto. Invece Sergio Borghi ricoprirà l'incarico ancora di responsabile tecnico del Progetto Giovani mentre da segnalare anche il ritorno al PGC di Roberto “Sam” Bianchi, per anni strength and conditioning coach della Pallacanestro Cantù e figura fondamentale nella crescita atletica dei ragazzi del Progetto Giovani Cantù. Dalla stagione 2021-2022, Sam tornerà a lavorare in palestra per affiancare alcuni dei giovani biancoblù, seguendoli da vicino in ogni aspetto della loro preparazione fisica e sportiva. Bianchi aggiungerà grande entusiasmo e una ventata di novità alle già ottime attività del PGC Lab e del suo staff.