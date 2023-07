Progetto Giovani Cantù: si è giocato ieri il 2° turno della kermesse internazionale verso gli Europei.

Progetto Giovani Cantù: al Torneo di Logrono pronto riscatto di Greppi e l'Italia U18 che "matano" la Spagna

Sulla strada che porta verso gli Europei, ieri sera è arrivata una vittoria di spessore per l'Italia under18 di Riccardo Greppi il lungo del Progetto Giovani Cantù. Gli azzurrini infatti nel 2° impegno del Torneo Internazionale di Logroño in Spagna hanno battuto i padroni di casa per 60-58 con 2 punti segnati dal cestista canturino. Due punti che poi si sono rivelati preziosi visto che hanno rappresentato il minimo vantaggio che gli azzurrini sono riusciti a difendere nel finale resistendo alla rimonta degli spagnoli. Oggi per Greppi e compagni ultimo impegno del torneo contro la pariclassifica Grecia alle ore 18, diretta streaming su YouTube Italbasket.

Sarà questa anche l'ultimo test ufficiale per l'Italia Under18 in preparazione degli Europei di categoria che si giocheranno a Nis in Serbia dal 22 al 30 luglio.

Il tabellino di Spagna-Italia 58-60

Parziali: 10-14, 23-32, 48-52



Spagna: Martinez (0/2 da tre), Langarita 15 (1/4, 3/11), Gonzalez 20 (4/5, 1/4), Mari 10 (3/5, 0/1), Folgueiras 2 (1/3, 0/1), Delicado (071 da tre), Garmendia 6 (0/4, 2/6), Barbera, Mara 5 (2/4), Asier, Salò, Iguodala (0/1). All. Zamora

Italia: Torresani 10 (3/6, 1/4), Conte 5, Miccoli 2 (1/3, 0/2), Tadiotto, Sarr 10 (2/7, 1/3), Pozzato 2 (1/3, 0/2), Van der Knapp 2 (1/3), Marangon 5 (1/4, 1/1), D’Amelio 9 (3/4), Ferrari 9 (2/4, 1/3), Greppi 2 (1/2), Zanetti 4 (2/2, 0/1). All. Capobianco.

I risultati del Torneo Internazionale di Logroño

1° turno venerdì 14 luglio

Italia-Lituania 69-77, Spagna -Grecia 96-097 dts

2° turno sabato 15 luglio

Italia-Spagna 60-58, Lituania-Grecia 54-40

3° turno domenica 16 luglio

Ore 18 Italia-Grecia, ore 20.30 Spagna-Lituania.