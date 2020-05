Progetto Giovani Cantù al via “Cantando sotto le stelle” con i talenti del PGC

Progetto Giovani Cantù nuova simpatica iniziativa del club vede protagonisti i suoi cestisti a tempo di musica.

Dopo il primo PGC Master Chef, il Progetto Giovani Cantù continua a essere protagonista non solo in campo ma anche fuori e ora prova a farlo non con il pallone ma con il microfono. Già perché in questi giorni il club brianzolo ha lanciato sui suoi social un nuovo contest dal titolo “Cantando sotto le stelle del PGC” aperto a tutte le squadre del suo vivaio. I giovani cestisti brianzoli divisi in gironi si sta stanno sfidando a tempo di musica per scoprire chi sia il giocatore che ha più ritmo nelle vene e non solo nel gambe e nella mani. Ad ogni squadra è stato assegnato un brano e le migliori interpretazioni saranno postate sui social del PGC. Sarà compito di staff, tifosi e amici decretare i giocatori che meriteranno di accedere alla grande finale, al termine della quale sarà proclamato il vincitore 2020.