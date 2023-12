Progetto Giovani Cantù: al Viaggiator Goloso U17 non riesce l'impresa natalizia e cade con la capolista Varese

Niente da fare per la squadra Under 17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha fallito il colpo grosso di fine anno nel girone A lombardo. Ieri sera infatti il Viaggiator Goloso è tornato in campo per il recupero del 3° turno di ritorno ospite della capolista Varese Academy per provare a regalarsi un'ultima impresa pre natalizia. Purtroppo però la squadra di coach Mattia Costacurta ha dovuto arrendersi alla capolista varesina che si è imposta per 85-74. Cantù resta così al terzo posto a quota 14 punti e tornerà in campo il 13 gennaio quando aprirà il suo 2024 ospitando un altro big match contro la Pallacanestro Varese seconda in classifica.

Il tabellino di Il Viaggiator Goloso Cantù -Lissone 79-59

Il Viaggiator Goloso: Panceri 24, Calvio 10, Bandirali 6, Pavese 5, Zimonjic 3, Malano 6, Carlotta, Rossi 6, Molteni 14, Aru, Oliverio, De Rosa. All. Costacurta.

Classifica girone A Under Eccellenza

Varese Academy 20; Pallacanestro Varese 18; Il Viaggiatori Goloso Cantù, Bernareggio, Gallarate 14; Lissone , Aba Legnano 6; Desio 0.