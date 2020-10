Progetto Giovani Cantù anche il PGC ferma l’attività delle sue squadre

Progetto Giovani Cantù dopo l’ultima ordinanza della Regione Lombardia.

Progetto Giovani Cantù sospese partite e anche gli allenamenti nell’attesa di maggiori indicazioni da parte delle istituzioni

Anche il Progetto Giovani Cantù si ferma e stoppa l’attività delle sue squadre in ottemperanza alla recente ordinanza regionale numero 620 che vieta gli sport di contatto a livello dilettantistico in Lombardia. La soecità resta però in attesa di maggiori indicazioni da parte della federazione e della regione, intato ha comunicato la sua decisione a tutti i suoi tesserati.

COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL PGC Il Progetto Giovani Cantù comunica a tutti i suoi atleti che, in attesa di maggiori indicazioni dal Decreto Regionale previsto per la giornata di domani, gli allenamenti di tutte le squadre sono temporaneamente sospesi fino a nuova disposizione.