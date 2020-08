Progetto Giovani Cantù, anche per la stagione 2020/21 il Team Abc sarà abbinato a Gorla

Progetto Giovani Cantù, arriva la conferma dello storico sponsor al fianco della prima squadra del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù, un binomio che dura da 13 anni

Notizia importante in casa del Progetto Giovani che scenderà in campo nella prossima stagione per partecipare al campionato di serie C Silver 2020/21 griffato Gorla Gomme. Un binomio longevo e vincente per questo abbinamento che dura da ben 13 stagioni e che quindi proseguirà sulle maglie della prima squadra del Team Abc Cantù che sarà allenata da coach Sergio Borghi.

Una bella notizia così commentata da Antonio Munafò, Vicepresidente e fondatore del PGC: “Gorla è da sempre una realtà amica del Progetto Giovani Cantù. Siamo davvero molto felici che i figli stiano portando avanti i valori di papà Davide, anche in un momento non facile per le aziende dal punto di vista della congiuntura economica. Ecco perché la nostra prima squadra, quest’anno più che mai, vestirà con grande orgoglio i colori del Gorla nel campionato di Serie C Silver”.