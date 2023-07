Progetto Giovani Cantù apre ancora le sue porte domenica 9 luglio ai campioncini del futuro 

Progetto Giovani Cantù secondo appuntamento del club brianzolo per reclutare nuovi prospetti.

Progetto Giovani Cantù la leva riservata a tutti i nati dal 2006 al 2012 si svolgerà presso la palestra di Vighizzolo dalle 14.30 alle 18.30

E' ancora tempo di leve in casa del Progetto Giovani Cantù prima di andare in vacanza, Dopo il primo appuntamento andato in scena sabato 1 luglio, ecco che il club brianzolo si prepara ad aprire per una seconda giornata le sue porte a tutti i nati giovani talenti. L'appuntamento per i nati dal 2006 al 2012 è fissato per domenica 9 luglio presso la palestra di via Baracca a Vighizzolo. Una grande occasione per vedere da vicino il mondo del PGC e mettersi alla prova in una delle società più prestigiose e vincenti in Italia.

Ecco tutti gli orari della seconda leva del PGC

DOMENICA 9 LUGLIO Presso la Palestra di Via Baracca - anni 2012, 2013, 2014: dalle 14:30 alle 15:30 - anni 2009, 2010, 2011: dalle 15:30 alle 17:00 - anni 2006, 2007, 2008: dalle 17:00 alle 18:30