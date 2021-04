Progetto Giovani Cantù apripista il PGC U16 sabato in casa contro Varese

Progetto Giovani Cantù in rampa di lancio i campionati Eccellenza con le 3 squadre brianzole al via.

Progetto Giovani Cantù domenica 25 toccherà agli U15 contro Cernusco e lunedì 26 agli U16 in trasferta a Masnago

Buone notizie per il Progetto Giovani Cantù che finalmente conta le ore per tornare in campo e sentire aria di partita dopo un’anno di astinenza. Già perchè nel prossimo weekend scattano i campionati Lombardi giovanili d’Eccellenza che vedranno in campo anche le tre squadre del PGC Under18, Under16 e Under15. Prima fase a gironcini. La prima ad aprire le danze sarà la squadra Under16 che debutterà nel girone C sabato 24 aprile ospitando a Casnate la Pallacanestro Varese alle ore 16. Poi le sfide con Coelsanus Varese e Accademia Alta Milanese per chiudere questa prima fase il 5 giugno. Domenica 25 aprile toccherà agli Under15 del PGC che ospiteranno il 1° turno del girone B contro la Libertas Cernusco alle ore 10.30. In girone anche Desio con cui il PGC chiuderà la prima fase il 6 giugno. Ultima a scendere in campo sarà la squadra PGC Under18 che esordirà lunedì 26 aprile a Masnago contro la Pall. Varese nel girone C che vedrà al via anche Accademia Alto Mianese e Coelsanus Varese fino al 14 giugno.

Calendario Under18 Eccellenza girone C

1° turno Pall. Varese-Pgc Cantù andata 26/4, ritorno 26/5

2° turni Coelsanus Varese-PGC Cantù andata 11/5, ritorno 8/6

3° turno PGC Cantù-Accademia Alto Milanese andata 18/5, ritorno 14/6

Calendario Under16 Eccellenza girone C

1° turno Pgc Cantù-Pall. Varese andata 24/4, ritorno 23/5

2° turno Coelsanus Varese-PGC Cantù andata 9/5, ritorno 29/5

3° turno Accademia Alto Milanese-PGC Cantù andata 16/5, ritorno 5/6

Calendario Under15 Eccellenza girone B

1° turno Pgc Cantù-Libertas Cernusco andata 25/4, ritorno 23/5

2° turno Libertas Cernusco-Aurora Desio andata 9/5, ritorno 30/5

3° turno Aurora Desio-PGC Cantù andata 16/5, ritorno 6/6