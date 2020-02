Progetto Giovani Cantù bel colpo della Cierre Ufficio a Desio

Progetto Giovani Cantù dopo l’8° turno di ritorno Under16 Eccellenza.

I canturini vincono 53-81 restano in vetta

Bel colpo della squadra U16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio infatti nell’8° turno di ritorno è andata a vincere sul campo dell’Aurora Desio per 53-81 confermandosi in vetta con Milano. Cantù tornerà in campo sabato 8 febbraio in casa quando ospiterà il derby con la Pallacanestro Varese (ore 17.30) già battuta all’andata per 57-79.

Il tabellino di AURORA DESIO-CIERRE UFFICIO CANTÙ 53-81

Parziali 15-25, 41-42, 63-66

Aurora Desio: Arosio 3, Attulini 6, Toffanin 2, Picozzi 2, Barbieri 10, Perego, Ahmadov, Giboni 6, Brioschi, Cazzaniga, Gallucci 7, Basso 17. All. Ghirelli.

Cierre Ufficio Cantù: Borella 2, Proserpio 4, Redaelli F., Terragni 11, Redaelli P., Moscatelli 9, Milici 5, Tarallo 20, Terrier 3, Borsani 4, Maduka 18, Brembilla 5. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

