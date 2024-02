Progetto Giovani Cantù: bel colpo della Columbus che vince lo scontro diretto con la Varese Academy

Colpo grosso quello messo a segno dal Progetto Giovani Cantù nel campionato Interregionale Under19. La Columbus diretta da coach Guido Saibene infatti è andata a sbancare il campo dell'Academy Varese vincendo lo scontro diretto che metteva in palio il quinto posto. Dopo un avvio equilibrato i canturini hanno allungato nella seconda parte andando a vincere con pieno merito trascinati da un ottimo Gregorio Meroni top scorer con 28 punti.

Cantù tornerà in campo lunedì 26 febbraio quando ospiterà la My Basket Genova già battuta all'andata per 51-78.

Il tabellino di Varese Academy-Columbus Cantù 67-81

Parziali: 21-14, 33-41, 47-62

Columbus Cantù: Tosetti 12, Beltrami, Cattaneo 2, Viganò, Meroni 28, Marelli, Clerici 18, Mazzoleni A., Mazzoleni F. 2, Toluwa, Greppi 19, Bandirali. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.

Risultati del 7° turno di ritorno girone A U19

Borgomanero-Desio 93-73, My Basket Genova-Pall. Varese 50-106, Varese Academy-Cantù 67-81, Don Bosco Crocetta-Gran Torino 71-66; giovedì 22 Reale Mutua Torino-Campus Piemonte; martedì 5 marzo Vado-Derthona.

Classifica del girone A Interregionale U19

Pall. Varese 32; Borgomanero 30; Derthona, Don Bosco Crocetta Torino 26; Columbus Cantù 24; Varese Academy 22; Campus Piemonte 20; Vado, My Basket Genova 10; Gran Torino 8; Desio, Reale Mutua Torino 2.