Progetto Giovani Cantù bel colpo esterno della Cierre Ufficio a Cernusco

Progetto Giovani Cantù penultimo turno della prima fase nel campionato U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Di Giuliomaria si è imposto 64-79 e domenica chiuderà in casa contro Desio

E' tornata in campo e anche alla vittoria la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti la Cierre Ufficio di coach Christian Di Giuliomaria ha vinto il penultimo turno del girone C lombardo andando a sbancare il campo della Libertas Cernusco per 64-79 al termine di una gara bella e sempre condotta. Gli u15 del PGC si confermano così al secondo posto e chiuderanno il girone domenica 6 giugno in casa contro la capolista Aurora Desio (ore 10.30).

Il tabellino di LIBERTAS CERNUSCO -CIERRE UFFICIO CANTÙ 64-79

(11-26, 35-49, 52-63)

Cierre Ufficio Cantù: Rigamonti 5, Azzolini 19, Tarabini 2, Grazzi 6, Amadori 1, Confalonieri 7, Perego, Bezzi 11, Ferrari 3, Mazzoleni F. 11, Moscatelli 10, Mazzoleni A. 4. All. Di Giuliomaria, Vice All. Rumi.

Libertas Cernusco: Colnaghi 4, Assi 8, Montanari, Boscariol 9, Cioce 2, Bertolotti 14, Sessi 2, Lasscoij 4, Merlo, Brambilla 5, Zoppi 12, Gazzola 4. All. Carletti, Vice All. Comaschi.

Classifica aggiornata girone C

Aurora Desio 6; PGC Cantù 4; Libertas Cernusco 0.