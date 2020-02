Progetto Giovani Cantù bel colpo esterno della Uniweb

Progetto Giovani Cantù dopo il 6° turno Under13 Top Rosso.

Progetto Giovani Cantù sabato giro di boa in casa contro la Robur Varese per il 2° posto

Bel colpo esterno della squadra Under13 del Progetto Giovani Cantù nel penultimo turno d’andata del girone Top Rosso. L’Uniweb infatti ha sbancato il campo del Basket Stezzano per 55-73 al termine di una gara sempre condotta fin dalle prime battute. Ora i giovani canturini chiuderanno l’andata sabato 22 febbraio in casa ospitando la Robur Varese in un duello che vale il secondo posto del girone.

Il tabellino di BASKET STEZZANO- UNIWEB CANTÙ 55-73

Parziali 12-22, 25-43, 40-60

Uniweb Cantù: Zanella 8, Granieri 6, Grassi 2, Colombo 3, Marelli 8, Bianchi 12, Mazzon 2, Bargna 15, Ronanò S., Bandirali 2, Prederi 5, Romanò R. 10. All. Galimberti, Vice All. Rumi.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU