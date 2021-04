Progetto Giovani Cantù bene all’esordio gli U15 ora si preparano U16 e U18

Progetto Giovani Cantù il punto sui campionati lombardi Eccellenza del PGC.

Progetto Giovani Cantù settimana prossima in campo entrambe le squadre canturine contro i pari età della Pallacanestro Varese

Come detto è iniziata finalmente dopo una lunga attesa la stagione agonistica del Progetto Giovani Cantù. Per ora l’unica squadra a scendere in campo è stata la Cierre Ufficio Under15 di coach Di Giuliomaria che ha vinto nel weekend il suo debutto casalingo contro la Libertas Cernusco. Iniziati anche i campionati Under18 e Under16 Eccellenza dove però non hanno ancora debuttato le squadre del PGC che lo faranno settimana prossima. Nei rispettivi gironi però si è già giocato. Vediamo allora la situazione dei vari gironi che intressano le squadre del PGC.

Under18 Eccellenza

1° turno andta gironer C

Accademia Alto Milanese-Coelasnus Varese 99-74, mercoledì 5 maggio Pallacanestro Varese-Cantù (ore 20.30 a Masnago)

Under16 Eccellenza

1° turno andata giorne C

Coelsanus Varese-Accademia Alto Milanese 67-70, martedì 4 maggio Cantù-Pallacanestro Varese (ore 19 a Casnate con Bernate)

Under15 Eccellenza

1° turno andata girone C

Cantù-Libertas Cernusco 75-62

2° turno il 9 maggio Libertas Cernusco-Aurosa Desio

3° turno il 16 maggio Aurora Desio-Cantù.