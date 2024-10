Progetto Giovani Cantù, bis travolgente degli Under17

Seconda partita di campionato e seconda squillante vittoria per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù.

Under17 in volata

Nella serata di martedì primo ottobre, i ragazzi canturini dell’Under17 diretti da coach Guido Saibene hanno travolto i pari età dell'Here You Can Pavia per 106-37 al termine di una gara a senso unico dominata fin dal primo quarto trascinati dal top scorer Luca Bandirali. Gli U17 di Cantù torneranno in campo mercoledì 9 ottobre, alle 21, ancora in casa dove ospiteranno il Milanotre Basiglio per provare a calare il tris vincente.

Il tabellino di GENERALI BUELLI E RASERO CANTU’ - HERE YOU CAN 106- 37

Parziali 26-9, 56-15, 75-30

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 6, Fossati 1, Zimonjic 8, Ventura 9, Gualdi 10, Malano 14, Bagordo 2, Fortis 12, Panceri 12, Pavese 11, Alexa 2, Bandirali 19. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Here You Can: Berna, Calegari 2, Dachille 4, Dessì, Russo, Rustioni, Fiume 14, Maestri 5, Andreotti 2, Zacchetti, Marina 10, Bellitra. All. Fiume.