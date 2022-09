Progetto Giovani Cantù Bis vincente per il PGC in piazza del Duomo a Milano

Progetto Giovani Cantù è iniziato nel migliore dei modi la stagione del vivaio del club brianzolo.

All'ombra del Duomo di Milano il Progetto Giovani Cantù fa doppietta. Già perché in occasione del “Torneo Fanzone Eurobasket” voluto dalla Federazione Italiana Pallacanestro nella suggestiva location di Piazza del Duomo a Milano come evento collaterale al girone eliminatorio di Eurobasket 2022 in programma al Forum di Assago, il PGC dopo essersi imposto venerdì con la squadra Under15, si è poi ripetuto anche sabato con il team Under14. La squadra allenata da coach Alberio e dal vice Cipoletta è salita sul gradino più alto del podio battendo nel match inaugurale Brescia per 20-12 poi ha vinto anche la seconda partita contro l'Accademia Basket Altomilanese per 22-12 e quindi ha chiuso in bellezza il torneo superando nettamente i par età dell'Armani Milano imponendosi in finalissima per 24-10. Inizia così molto bene la stagione PGC con un doppio trionfo all'ombra del Duomo di Milano.