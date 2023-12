Progetto Giovani Cantù: brusca frenata dell'Uniweb Under14 battuta e agganciata in vetta dal Legnano

Il big match del 2° turno di ritorno del campionato Under14 Elite costa caro al Progetto Giovani Cantù. A Legnano infatti l'Uniweb di coach Matteo Bonassi deve alzare bandiera bianca dopo un match sempre all'inseguimento e viene così agganciata proprio dall'Aba in vetta al girone. Cantù tornerà in campo il 13 dicembre quando renderà visita al Gallarate che all'andata si impose in Brianza per 62-66.

Il tabellino di ABA Legnano-Uniweb Cantù 55-45

Parziali: 17-7, 35-20, 41-25

Uniweb Cantù: Barreca 4, Locatelli 3, Festi 3, Tagliabue 2, Grisoni, Sellitto 15, Buzzi 3, Molteni 6, Marelli 5, Bonavoglia 2, Gazzani 2, Frigerio. All. Bonassi, Vice All. Pozzoli, Acker.

Risultati del 2° turno di ritorno girone Rosso Under14 Elite

Legnano-Cantù 56-45, Cucciago-Draghi Gorla 52-71, Robur Varese-Milanotre 84-66, Luino-Gallarate 53-84.

Classifica girone Rosso Under14 Elite

Uniweb Cantù, Legnano, Gallarate 12; Virtus Luino, Draghi Gorla 10; Robur Varese 8; Cucciago, Milanotre 2.