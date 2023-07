Progetto Giovani Cantù, buon esordio per il canturino Greppi e l'Italia U18 contro la Rep. Ceca

Progetto Giovani Cantù: è iniziato bene il Torneo di Potenza in vista degli Europei di categoria.

Progetto Giovani Cantù: dopo il successo di ieri sera per 83-59, oggi gli azzurri sfidano la Germania ore 20.30

Buon esordio al Torneo Internazionale di Potenza per la nazionale italiana Under18 in cui gioca anche il lungo brianzolo Riccardo Greppi, alfiere del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera, venerdì 30 giugno 2023, infatti gli azzurrini di coach Capobianco hanno vinto la gara d'esorido in questo test utile in vista dei Campionati Europei di categoria (Nis, 22-30 luglio), battendo nettamente la Repubblica Ceca per 83-59. Nell’altra gara della prima giornata del quadrangolare la Germania ha sbattuto la Slovenia. Oggi Greppi e compagni per la seconda partita del torneo sfideranno proprio i tedeschi alle ore 20.30 al PalaPergola di Potenza.

Il Torneo Internazionale di Potenza è live su YouTube Italbasket.

Il tabellino di Italia-Repubblica Ceca 83-59

tabellini: 19-15. 35-24, 52-43

Italia: Cecchi 9 (3/5), Conte 6 (1/4, 1/2), De Martin 8 (1/2, 2/2), Tadiotto 10 (4/6), Tanfoglio 8 (1/1, 2/2), Errica 2 (1/2, 0/2), Van Der Knapp 13 (5/6, 1/1), Porto 12 (4/5, 1/2), D’Amelio 2 (1/2, 0/1), Ferrari 4 (1/4, 0/2), Greppi 2 (1/5), Zanetti 6 (3/3). All. Capobianco

Rep. Ceca: Zeithammer 8 (1/5, 1/2), Ivanek 8 (2/4, 1/4), Stranel 7 (1/1 da tre), Zvolanek 7 (1/1, 1/4), Simonek 3 (0/3, 1/4), Kramosil ne, Pomezny 2 (1/2), Koppke (0/1, 0/1), Duhajsky 4 (2/3, 0/2), Kristan 9 (1/4, 1/1), Zizka 11 (5/6), Matusik (0/1 da tre). All. Torsten

Programma del Torneo di Potenza

30 giugno

Ore 18 GERMANIA-SLOVENIA 73-59

Ore 20.30 ITALIA – REP.CECA 83-59

1 luglio

Ore 18 SLOVENIA-REP. CECA

Ore 20.30 ITALIA-GERMANIA

2 luglio

Ore 18 REP.CECA-GERMANIA

Ore 20.ro ITALIA-SLOVENIA

3 luglio

Fine Raduno