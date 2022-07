Progetto Giovani Cantù, buon esordio per Riccardo Greppi e l'Italia Under18 contro la Germania 

Progetto Giovani Cantù: il canturino classe 2005 ha iniziato bene ieri il Torneo di Atene con la nazionale giovanile.

Progetto Giovani Cantù: oggi secondo match per gli azzurrini contro Israele e domani l'ultima sfida contro la Grecia

E' iniziato bene il Torneo di Atene per l'Italia Under18 di Riccardo Greppi, centro classe 2005 del Progetto Giovani Cantù. Gli azzurri hanno vinto la gara inaugurale giocata ieri contro la Germania e battuta per 71-67. Da segnalare che il giovane lungo canturino è partito in quintetto base e ha segnato 4 punti. Oggi seconda partita per Greppi e compagni alle ore 16.45 contro Israele che ieri ha perso contro la Grecia per 72-58. Sabato terza e ultima sfida del torneo proprio contro i padroni di casa ellenici. Ricordiamo che questo torno è l'ultimo test in preparazione del Campionato Europeo in programma in Turchia dal 30 luglio al 7 agosto.

Il tabellino di Germania-Italia 67-71

Parziali 14-13, 20-23, 14-20, 19-15

Germania: Onyejiaka* 8, Hartmann* 13, Nonfon 8, Liedtke, Wulff 1, Kalu 18, Machowski* 5, Gregori, Schulte 2, Brockhoff* 6, Rapieque 3, Grunloh* 2, Ndi 1. All: Ibrahimagic

Italia: Moretti 16, Cecchi 1, Scarponi* 7, Faggian 10, Visintin* 5, Zacchigna* 8, Stazzonelli* 6, Marangon, Dell'Anna, Cannavina 6, Greppi* 4, Salvioni 8. All: Capobianco

I convocati per il Torneo Internazionale ad Atene

Cannavina Flavio (2004, A, Gevi Napoli Basket)

Cecchi Andrea (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

Dell’Anna Lorenzo (2004, P, Dolomiti Energia Trento)

Faggian Leonardo Catriel (2004, P, Nutribullet Treviso)

Greppi Riccardo (2005, C, S.Bernardo Cantù)

Marangon Leonardo (2005, G, Pall. Vigodarzere)

Moretti Niccolò (2004, P, Dme Academy - High School)

Salvioni Riccardo (2004 G/A Stella Azzurra)

Stazzonelli Umberto (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

Scarponi Alessandro (2004, G, Basket S.Arcangelo)

Visintin Matteo (2004, P, Stella Azzurra)

Zacchigna Mauro (2004, A, Vanoli Cremona)

Allenatore: Andrea Capobianco

Il programma del Torneo Internazionale di Atene:

Giovedì 21 luglio

GERMANIA- ITALIA 67-71

ISRAELE - GRECIA 58-72

Venerdì 22 luglio

Ore 16:45 ITALIA –ISRAELE

Ore 19:30 GRECIA - GERMANIA

Sabato 23 luglio

Ore 16:45 ISRAELE-GERMANIA

Ore 19:30 GRECIA - ITALIA

Domenica 24 luglio

Rientro al C.P.O. G. Onesti di Roma.