Progetto Giovani Cantù si è chiuso con un bel risultato per il club brianzolo il Torneo di Martinengo.

Progetto Giovani Cantù: buon secondo posto per gli Under15 PGC

Buon secondo posto per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù, grande protagonista al Torneo di Marinengo. Dopo aver vinto le tre partite del girone eliminatorio i canturini diretti da coach Federico Castoldi hanno vinto ancora in semifinale superando Treviso con un roboante 63-35 qualificandosi così per la finalissima. All'ultimo atto del torneo i canturini però si sono dovuti arrendere alla BluOrobica Bergamo che si è imposta per 76-61 al termine di una gara molto avvincente.

Il tabellino della finalissima PGC CANTÙ - BLUOROBICA 61- 76

PGC Cantù: Aru 8, Bandirali 11, Calvio 6, Carlotta 2, De Rosa 4, Panceri 18, Rossi 12.

BluorobicaXXL: Zana 18, Pillepich 9, Mal 7, Cefis 2, Pedrocchi 6, Salvi 11, Fumagalli 7, Belotti 16.

Il tabellino della semifinale PGC CANTÙ - TREVISO BASKET 63- 35

PGC Cantù: Rossi, 10, Bandirali 16, Oliverio 4, Panceri 9, Malano 7, De Rosa 2, Aru 5, Carlotta 6, Calvio 4.

Treviso Basket: Marchetto 7, Vettori 18, Toso 4, Pavan 5, Bamba 1.

I risultati del girone eliminatorio

PGC CANTÙ- AURORA DESIO 73 36

LIBERTAS CERNUSCO - PGC CANTÙ 41-66