Progetto Giovani Cantù: buona anche la seconda per la Cierre Ufficio che regola Udine

Buona anche la seconda per il Progetto Giovani Cantù alle finali nazionali Under15 a Pescara. Ieri sera infatti la Cierre Ufficio Cantù ha vinto anche la seconda gara del girone eliminatorio superando in progressione Udine per 74-55. Gara equilibrata per oltre due quarti poi i canturini di coach Federico Castoldi hanno cambiato marcia e sono volati via salendo da soli in vetta alla classifica del girone D. Oggi ultima gara alle 20 contro CUS Firenze che potrebbe dare ai canturini il passaggio diretto ai quarti di finale evitando gli spareggi.

Il tabellino di gara 2 CIERRE UFFICIO CANTÙ - APU UDINE 74-55

Parziali: 19-18, 36-33, 58-50

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 10, Aru 6, De Rosa 2, Zimonjic 5, Calvio 8, Malano 9, Rossi 4, Carlotta, Ghirardi 4, Oliverio 5, Panceri 11, Bandirali 10. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

APU Udine: Furlano, Giannino 3, Superna, Mariuzza 6, Guarneri, Buroma, Domenghini, Bedov 7, Durisotto 14, Nobile 14, Miceli, Facchin 11.

Risultati del Girone D

1° turno lunedì 29 maggio Cus Firenze-Udine 62-55, Cierre Ufficio Cantù-Real Sebastiani Rieti 75-49; risultati del 2° turno martedì 30 ore 18 Cus Firenze-Rieti 59-64, ore 20 Cantù-Udine 74-55; programma del 3° turno mercoledì 31 maggio ore 20 Udine-Rieti, Cantù-Cus Firenze.

Classica Girone D

Cantù 4; Rieti, Cus Firenze 2; Udine 0.