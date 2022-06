Progetto Giovani Cantù buona la prima ai tricolori per il Viaggiator Goloso che ha domato Derthona

Progetto Giovani Cantù sono iniziate ieri le finali nazionali Under17 a Mantova.

Progetto Giovani Cantù oggi seconda partita nel girone D per i brianzoli che alle ore 16.30 sfidano la Reyer Venezia

E' partita con il piede giusto e una vittoria l'avventura alle finali nazionali Under17 del Progetto Giovani Cantù. Ieri infatti nel match d'esordio il Viaggiator Goloso di coach Costacurta ha vinto contro il Derthona per 57-76 controllando la gara per tutti i 40'. Oggi la squadra canturina torna in campo per il secondo match alle ore 16.30 contro la Reyer Venezia che ieri ha perso contro Roseto.

Il tabellino di DERTHONA BASKET - VIAGGIATOR GOLOSO CANTU’ 57-76

(14-20, 30-40, 49-65)

Derthona Basket: Mladinovic 2, Tambwe 14, Lisini 2, Jokanovic, Besostri1, Bellinaso 15, Ansevini 6, Intini, Moro, Segatto n.e., Lam, Baldi 17. All. Ansaloni, Vice All. De Ros, Palumbo.

Viaggiator Goloso Cantù: Banfi, Tosetti 9, Cattaneo 4, Chiappa 12, Meroni 18, Moscatelli 9, Clerici 8, Mazzoleni A. 2, Dioum, Mazzoleni F. 2, Toluwa, Greppi 12. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

GIRONE D

Reyer Venezia-Virtus Roseto 67-77

Classifica girone D: Viaggiator Goloso Cantù, Virtus Roseto 2; Reyer Venezia, Derthona Basket 0

Il programma di oggi (Pala Sguaitzer)

Ore 16.30 Viaggiator Goloso Cantù-Reyer Venezia (diretta Twitch)

Ore 19.00 Virtus Roseto-Derthona Basket (diretta Twitch)

Risultati del GIRONE A

Pallacanestro Varese-Scaligera Verona 69-47

Stamura Ancona-Olimpia Roma 70-77

Classifica: Pallacanestro Varese, Olimpia Roma 2; Scaligera Verona, Stamura Ancona 0

Il programma di oggi (Tea Arena)

Ore 11.30 Pallacanestro Varese-Stamura Ancona (diretta YouTube)

Ore 14.00 Scaligera Verona-Olimpia Roma (diretta YouTube)

Risultati del GIRONE B

Stella Azzurra-Universo Treviso 57-46

Fulgor Fidenza-Dinamo Sassari 89-61

Classifica: Stella Azzurra, Fulgor Fidenza 2; Universo Treviso, Dinamo Sassari 0

Il programma di oggi (Tea Arena)

Ore 16.30 Stella Azzurra-Dinamo Sassari (diretta YouTube)

Ore 19.00 Universo Treviso-Fulgor Fidenza (diretta YouTube)

Risultati del GIRONE C

Orange1 Bassano-One Team Forlì 82-66

Firenze Academy-Svincolati Milazzo 72-55

Classifica: Orange1 Bassano, Firenze Academy 2; Svincolati Milazzo, One Team Forlì 0

Il programma di oggi (Pala Sguaitzer)

Ore 11.30 Orange1 Bassano-Svincolati Milazzo (diretta Twitch)

Ore 14.00 Firenze Academy-One Team Forlì (diretta Twitch)