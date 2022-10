Progetto Giovani Cantù: si è aperto ieri il girone interregionale 3 Under19 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: buona la prima per il PGC che spegne l'Aurora Desio

Buona la prima per la squadra Under19 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha aperto il girone interregionale 3 vincendo in casa ieri contro l'Aurora Desio per 91-66. Una prova maiuscola per i ragazzi diretti da coach Mattia Costacurta che hanno dominato la gara per tutti i 40'. Sugli scudi Gabriele Tarallo top scorer con 24 punti. Cantù tornerà in campo lunedì 10 ottobre ospite della Virtus Bologna.

Il tabellino di PGC CANTÙ- AURORA DESIO 91-66

Parziali 28-19, 46-38, 70-54

PGC Cantù: Terragni 4, Tosetti, Moscatelli 15, Meroni 13, Clerici 3, Trombetta, Stefanov 1, Elli 2, Borsani 13, Brembilla 16, Greppi, Tarallo 24. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli.

Aurora Desio: Trucchetti 10, Toffanin 2, Corti, Barbieri 7, La Mantia, Pogna, Basso 19, Fumagalli, Raffaldi 10, Colombo 3, Venuti 8, Rossi 7. All. Longoni.

Risultati del1° turno del girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 3 ottobre ore 19.15 Pallacanestro Cantù-Aurora Desio 91-66, EA7 Milano-Urania 87-78, Libertas Cernusco-Fortitudo Bologna 52-85 , Cremona-Reggiana 105-89, Pallacanestro Varese-Virtus Bologna 98-76, Vis Ferrara-Fulgor Fidenza 81-71.

Classifica girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Cantù, EA7 MIlano, Fortitudo Bologna, Cremona, Pallacanestro Varese, Vis Ferrara 2; Desio, Urania Mialno, Libertas Cernusco, Reggiana, Virtus Bologna, Fulgor Fidenza.

Calendario del 2° turno girone 3 Under19 Eccellenza 2022/23

Lunedì 10 ottobre ore 121 Virtus Bologna-Cantù, Fortitudo Bologna-Fulgor Fidenza,Urania-Vis Ferrara, Desio-Cremona, EA7 Milano-Pall. Varese, Reggiana-Libertas Cernusco.