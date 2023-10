Progetto Giovani Cantù: buona la prima per la Cierre Ufficio che sbanca Vigevano 45-89

Buona la prima per il Progetto Giovani Cantù nel campionato lombardo Under15 Eccellenza. La Cierre Ufficio di coach Guido Saibene dopo aver rinviato il match inaugurale casalingo contro l'Here You Can Pavia, ha vinto la gara d'esordio sul campo della Junior Vigevano con un netto 45-89.

Gara equilibrata solo nel primo quarto poi i brianzoli hanno preso in mano le redini del gioco e sono volati via chiudendo i conti già all'imtervallo sul 25--43 quindi hanno dilagato. La Cierre Ufficio tornerà in campo domenica 15 ottobre quando alle 10.30 ospiterà il derby big match contro l'imbattuta Robur Varese.

Il tabellino di Junior Vigevano-Cierre Ufficio Cantù 45-89

Parziali 13-12, 25-43, 30-67

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 12, Andreoni 7, Castoldi 7, Pizzamiglio 2, Ventura 13, De Lucca 8, Petruzzelli, Sironi 12, Fossati 6, Pozzi 6, Enriquez 8, Fortis 8. All. Saibene.

I risultati del 2° turno girone A Under15 Eccellenza

Junior Vigevano-Cantù 45-89, Here You Can Pavia -Basket Costa 60-85, Bernareggio-Robur Varese 39-66, Aba Legnano-Gallarate 78-71.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

Robur Varese, Basket Costa 4; Cantù, Bernareggio, ABA Legnano 2; Gallarate, Here You Can Pavia, Junior Vigevano 0.

Programma del 3° turno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 14 ottobre Legnano-Bernareggio; domenica 15 ore 10.30 Cantù-Robur Varese, Here You Cantù-Vigevano, Basket Costa-Gallarate.