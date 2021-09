Progetto Giovani Cantù buona la prima per l'Hollywood Kart

Al via i campionati giovanili regionali 2021/22

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Mattia Costacurta è partita subito forte e si è imposta sui pavesi per 77-60

E' iniziato con il piede giusto il campionato lombardo Eccellenza per la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha debuttato con una bella vittoria. Il team di coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart ha ospitato al Toto Caimi di Vighizzolo i pavesi dell’Here You Can battendoli per 77-60 al termine di una gara sempre condotta con autorità come sottolinea lo stesso tecnico canturino: "Come prima partita direi bene. Siamo partiti forte e abbiamo allungato senza però mai chiuderla del tutto ma senza neppure mai concedere molto ai nostri avversari per riaprirla", In evidenza il top scorer canturino Moscatelli autore di 26 punti, ben assistito da Elli. Gli Under19 PGC di coach Mattia Costacurta torneranno in campo per il 2° turno lunedì 4 ottobre ospiti dell’Accademia Alto Milanese Legnano che nel match d’esordio ha perso in casa contro Pallacanestro Varese per 57-69.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Here You Can 77-60

Parziali 30-13, 50-31, 62-43.

Hollywood Kart Cantù: Terragni 5, Chiappa, Moscatelli 26, Meroni, Trombetta 4, Redaelli 5, Elli 15, Milici 8, Borsani 6, Greppi, Maduka 4, Bresolin 4. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.. Here You Can: Gresson 7, Nobile 2, Licari, Bencivenni 7, Lebediev 4, Curti, Del Rosso 10, Diop 3, Anelli 6, Steffenini, Ciocca 10, Coulibaly 11. All. Baudino).

Risultati del 1° turno girone Giallo

Lunedì 27 settembre: Accademia Alto Milanese-Pallacanestro Varese 57-69, Cantù-Heer You Can 77-60, Milanotre-Bernareggio 83-81. Ha riposato Robur Varese.

Risultati del 2° turno girone Giallo

Lunedì 4 ottobre: ore 20.30 Accademia Alto Milanese-PGC Cantù, Bernareggio-Robur Varese, Here You Can-Milanotre.

Classifica girone Giallo

PGC Cantù, Pallacanestro Varese, Milanotre 2; Here You Can, Accademia Alto Milanese, Bernareggio, Robur Varese 0.