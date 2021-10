Progetto Giovani Cantù buona la prima per un Viggiatore Goloso travolgente in casa

Basket giovanile in campo

Progetto Giovani Cantù è iniziato anche il campionato Under17 Eccellenza per il club brianzolo.

Ancora buone nuove e belle vittorie per il Progetto Giovani Cantù. Dopo i primi due successi colti dalla squadra Under19 ecco che ieri è arrivato l'esordio vincente anche per il team Under17 griffato Viaggiatore Goloso che ha bagnato la prima partita del girone Giallo lombardo con una netta vittoria, davvero travolgente a spese dell'Here You Can Pavia. La squadra guidata in panchina da coach Mattia Costacurta ha infatti iniziato il match fortissimo chiudendo i conti già al termine del primo quarto avanti per 26-4 per poi allungare e gestire senza problemi fino al 40', Gli Under17 canturini torneranno in campo mercoledì 13 ottobre per il 2° turno del girone d'andata quando renderanno visita all'SG Sport Arese (ore 21).

Il tabellino di VIAGGIATORE GOLOSO CANTÙ - HERE YOU CAN 81- 30

Parziali 26-4, 53-14, 70-27)

Viaggiatore Goloso Cantù: Banfi, Cattaneo 8, Tosetti 8, Chiappa 2, Meroni 14, Moscatelli 2, Bellone 8, Clerici 12, Mazzoleni A. 2, Toluwa 2, Mazzoleni F. 6, Greppi 17. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.