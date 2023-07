Progetto Giovani Cantù: il club canturino ha annunciato un innesto importante per il suo vivaio.

Progetto Giovani Cantù, che colpo: nello staff tecnico PGC arriva coach Guido Saibene!

Novità importante per il Progetto Giovani Cantù che ieri ha annunciato l'innesto nel suo staff tecnico di un allenatore di grande spessore e dalla lunga carriera. Si tratta di coach Guido Saibene che entra nel mondo del PGC dove nella stagione 2023/24 sarà capo allenatore delle squadre Under19 e Under15 Eccellenza.

Un colpaccio di mercato di assoluto livello per il club canturino che si è assicurato un allenatore che vanta un curriculum e un palmares davvero importanti come ha sottolineato Thomas Munafò, General Manager del Progetto Giovani Cantù:

“Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Guido. Quando si è presentata l’occasione di andare ad arricchire il nostro staff con un coach dallo spessore di Guido non ci abbiamo pensato due volte: siamo più che consapevoli delle sue innumerevoli qualità, prime fra tutte la sua enorme esperienza e la profonda competenza e conoscenza di questo sport, che sono sicuro saprà trasmettere a tutti i nostri atleti durante gli allenamenti, non solo dal lato tecnico ma anche dal punto di vista umano. Se a tutto ciò aggiungiamo una professionalità fuori dal comune, credo che siano evidenti le motivazioni per cui la società abbia voluto fortemente l’arrivo di Guido”.

Per la verità si tratta di un ritorno in Brianza per Saibene che svolse il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile dal 1988 al 1991. Nella sua carriera tante stagioni avvalorate da innumerevoli allori in società italiane blasonate dall'Olimpia Milano a Varese, da Treviglio alla Virtis Roma senza dimenticare le importanti esperienze con la nazionale italiana giovanile con cui vinse l'argento agli Europei Juniores nel 1992 e alla guida della nazionale Svizzera. Ora Saibene è felice e pronto per questa nuova avventura a Cantù: