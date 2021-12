Progetto Giovani Cantù che colpo vincente dell'Uniweb, stesa l'AIX Armani Milano

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù i baby canturini battono l'Olimpia per 61-57 e mantengono la vetta del girone A

Bel colpo della squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù nel 5° turno d'andata del girone A lombardo. L'Uniweb diretta da coach Federico Castoldi infatti ha battuto in casa i pari età dell'AIX Armani Milano per 61-57 al termine di un bel derby giocato a viso aperto dalle due squadre. L'Uniweb si mantiene così in vetta al girone e tornerà in campo sabato 11 dicembre ancora in casa contro la Robur Varese.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - AIX OLIMPIA MILANO 61-57

Uniweb Cantù: Ghirardi 3, Panceri 16, Aru 4, Bandirali 2, Besana, Calvio 4, Carlotta 5, Malano 4, Molteni 12, Rossi 2, Ventura, Zimonjic 9. All. Castoldi, Vice All. Roncoroni. Risultati del 5° turno d'andata del girone A Under14 Elite Uniweb Cantù- Aix Milano 61-57, Urania-Aba Legnano 56-80, Palla. Varese-Busto 85-52; martedì 21 dicembre Gallarate-Robur Varese.

Classifica del girone A Under14 Elite

Uniweb Cantù 6, Aba Legnano, Pallacanestro Varese 8; AIX Milano 6; Urania Milano 4; Gallarate 2; Robur Varese, Busto Arsizio 0. .

Programma del 6° turno d'andata del girone A Under14 Elite

Sabato 11 dicembre ore 16.15 Uniweb Cantù-Robur Varese, Busto-Urania, AIX Milano-Gallarate, Aba Legnano-Pall. Varese.