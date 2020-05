Progetto Giovani Cantù chi sarà il 1° PGC Master Chef?

Progetto Giovani Cantù oggi alle 21 la finale della simpatica gara culinaraia del club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù in lizza quattro Under16 Davide Borella, Simone Milici, Cristiano Proserpio e Filippo Redaelli

Chi sarà il primo Master Chef del Progetto Giovani Cantù? La simpatica e inedita gara culinaria che ha visto protagonisti in questi giorni i giocatori della squadra Under16 del club brianzolo, è ormai giunta alla fase decisiva. In gara sono rimasti solo i quattro finalisti: Davide Borella, Simone Milici, Cristiano Proserpio e Filippo Redaelli che in questi giorni hanno presentato sui social del club i loro piatti e le lor specialità. Ora spetta a compagni di squadra agli amici, ma anche agli allenatori e ai tifosi vestirsi da giurati e votare sui canali social del PGC. Votazioni al via da questa sera alle ore 21. In palio il titolo di 1° PGC Master Chef. Chi ha detto che non si si può avere talento ai fornelli come su un campo da basket?

