Progetto Giovani Cantù Cierre Uffcio si regala la prima vittoria stagionale sotto l'albero

Pallacanestro giovanile risultati

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 4° turno di ritorno del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è giocato il 4° turno di ritorno del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team di coach Matteo Bonassi si è imposto sul campo del Milanotre per 55-48

Fa festa la squdra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che nel turno prenatalizio si è regalata la prima vittoria stagionale andando a sbancare il campo del Milanotre per 55-48 al termine di una bella prova corale. Dopo tanti tentativi si è così coronato l'inseguimento al primo referto rosa della squadra canturina allenata da coach Matteo Bonassi che così può andare alla pausa con i primi due punti del suo campionato per poi tornare in campo sabato 8 gennaio quando riceverà l'Aba Legnano. Quando proverà a cominciare l'anno nuovo come ha finito il 2021... vincendo.

Il tabellino di PALLACANESTRO MILANOTRE - CIERRE UFFICIO CANTÙ 48-55

(7-18, 19-35, 40-42)

Milanotre: Di Guida 1, Pauletti 2, Belo 2, Ficarazzi, Pedrocchi 9, Faoro 6, Cairo 6, Paparella 3, Di Guida 16, Marione 2, Bevilacqua. All. Colombo.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni, Granieri 11, Bandirali, Colombo, Ghirardi, Marelli 5, Bianchi 9, Carlotta 4, Mazzon, Panceri 15, Morton 8, Romanó 3. All. Bonassi vice Castoldi.

Risultati del 4° turno di ritorno girone Giallo

Venerdì 17 dicembre Robur-Pall. Varese 65-92, sabato 18 Aba Legnano-Bernareggio 81-85, ore 16 Milanotre-Cantù 48-55; domenica 19 Gallarate-Desio 81-48.

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese 22; Bernareggio 20; Robur Varese 16; Gallarate 14; Aba Legnano, Milanotre 6; Desio, Cantù 2.

Risultati del 5° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 8 gennaio 2022 ore 17.45 Cantù-Aba Legnano, Desio-Milanotre, Bernareggio-Robur Varese; domenica 9 Pall. Varese-Gallarate.