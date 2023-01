Progetto Giovani Cantù: buon quarto posto per la squadra Under15 PGC al torneo di Ferrara.

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio ai piedi del podio del Trofeo Adamant

Si è chiusa ai piedi del podio la bella avventura della squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù al Trofeo Adamant il torneo organizzato dal 5 al 7 gennaio da Kleb Basket Ferrara e Scuola Basket Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara. La squadra brianzola allenata da coach Federico Castoldi targata Cierre Ufficio dopo aver vinto i suoi quarti di finale battendo la Fortitudo Bologna per 81-70 si è dovuta arrendere in semifinale alla Reyer Venezia per 78-52 e poi anche nella finalina per il 3°-4° posto alla Virtus Siena per 57-72.

Il tabellino della finale-3°-4° posto CIERRE UFFICIO CANTÙ-VIRTUS SIENA 57- 72

CIERRE UFFICIO CANTÙ: De Carli, Aru 2, De Rosa 9, Calvio 13, Buriani, Motta 0, Rossi 10, Carlotta 13, Oliverio, Viviani 0, Bandirali 8. All. Castolti, Vice all. Crespi.

VIRTUS SIENA: Petreni 2, Liotta 5, Bresciani 17, Neri, Francesconi 10, Gorelli 8, Redaelli 28, Albanese, Banni, Marra, Ranuli 2.

Il tabellino della semifinale REYER VENEZIA -CIERRE UFFICIO CANTU’ 78-52

REYER: Lojacono, Manente 13, Natale 10, Giovacchini 12, Marella 15, Scaramuzza, Checchetto 8, De Marchi 4, Gallo, Vecchiuzzo 16, Giordani. All.Buffo.