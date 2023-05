Progetto Giovani Cantù: sono iniziate ieri le finali nazionali U15 di Pescara.

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio buona la prima ai Tricolori, battuta Rieti

Ieri ha preso il via nel migliore dei modi l'avventura alle finali nazionali under15 per il Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi infatti ha battuto nel 1° turno nettamente la Real Sebastiani Rieti per 75-49 in una gara condotta fin dall'inizio. Oggi seconda sfida del girone D alle ore 20 contro Udine che ieri ha perso contro Firenze.

Il tabellino del 1° turno Cierre Ufficio-Real Sebastiani Rieti 75-49

Parziali: 22-7, 38-20, 50-36.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 9, Aru 2, De Rosa 2, Calvio 10, Kellici 2, Malano 12, Rossi 4, Carlotta 6, Ghirardi 5, Oliverio 4, Panceri 14, Bandirali 5. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Real Sebastiani Rieti: Canacci 8, Iacoboni, Principi 3, Bonanni 4, Massimiliani 2, Papale 7, Cicchetti 10, Caiazza, Leonardi 11, Mocci 4, Munalli).

Risultati del Girone D

1° turno lunedì 29 maggio Cus Firenze-Udine 62-55, Cierre Ufficio Cantù-Real Sebastiani Rieti 75-49;

Programma del 2° turno martedì 30 ore 18 Cus Firenze-Rieti, ore 20 Cantù-Udine.