Progetto Giovani Cantù Cierre Ufficio generosa ma ancora sconfitta a Varese

Progetto Giovani Cantù i giovani biancoblù perdono sul campo della Robur per 66-56

Non basta l'ennesima buona prova generosa alla squadra under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù per conquistare il primo successo stagionale. In occasione del 3° turno di ritorno del campionato lombardo infatti la Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi è stata sconfitta sul campo della Robur Varese per 66-56. La Cierre Ufficio tornerà in campo per l'ultimo impegno prenatalizio sabato 18 dicembre ospite del Milanotre.

Il tabellino di ROBUR VARESE - CIERRE UFFICIO CANTÙ 66-56

(15-10, 39-29, 61-40)

Robur et Fides Varese: Slimani 1, Bergamin 21, Finazzi, Cicerale, Zanforlin 8, Borghi 6, Meroni, Moranzoni 10, Bergomi 12, Guirguis 4, Saccon 2, Mantovani 2. All. Santandrea.

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 11, Rossi, Ghirardi 3, Granieri 3, Colombo, Marelli 3, Bianchi 7, Carlotta 2, Mazzon, Panceri 22, Morton, Romanó 5. All. Bonassi, Vice All. Castoldi. Risultati del 3° turno di ritorno girone Giallo Robur Varese-Cantù 66-56, Gallarate-Milanotre 65-35, Pall. Varese-Aba Legnano 87-74, Bernareggio-Desio 98-56

Classifica del Girone Giallo

Pallacanestro Varese, Bernareggio 18; Robur Varese 16; Gallarate 10; Aba Legnano, Milanotre 6; Desio 2; Cantù 0.

Risultati del 4° turno di ritorno girone Giallo

Venerdì 17 dicembre Robur-Pall. Varese, sabato 18 Aba Legnano-Bernareggio, ore 16 Milanotre-Cantù; domenica 19 Gallarate-Desio.