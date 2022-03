Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio inizia bene la seconda fase e si mangia il Gorgonzola

pallacanestro giovanile risultati

Si è aperto il girone Silver del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù si è aperto il girone Silver del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la squadra brianzola di coach Matteo Bonassi ha vinto la gara d'esordio in casa per 60-52

Parte con il piede giusto la seconda fase del campionato regionale Eccellenza per la squadra Under15 del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi ha esordito nel girone Silver lombardo vincendo in casa contro la Nuova Argentia Gorgonzola per 60-52 al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata risolta negli ultimi minuti. Cantù che tornerà in campo domenica prossima ospite del Sondrio alle ore 18.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA 60-52

(9-14, 21-33, 40-41)

Cierre Ufficio Cantù: Zimonjic, Bandirali 4, Bargna 7, Granieri 15, Grassi, Colombo 5, Marelli 5, Bianchi 6, Mazzon, Panceri 12, Morton 2, Ghirardi 4. All. Bonassi, Vice All. Castoldi.

Nuova Argentia Gorgonzola: Oldani 6, Mandelli, Militello, Casati 16, Iannone, Maestroni 10, Stoykov 5, Cadamuro 10, Valeri 5, Sala, Dotti, Invernizzi.

La Cierre Ufficio di coach Matteo Bonassi è stata inserita nel girone Silver di classificazione che la vedrà giocare altre 9 gare a partire dal 27 febbraio e fino al 30 aprile. Il debutto sarà domenica 27 febbraio tra le mura amiche contro la Nuova Argentia Gorgonzola alle ore 15.

Il cartellone del 1° turno girone Silver U15 Eccellenza

Urania Milano-Brescia 81-82, Desio-Cremona 66-70, Legnano-Sondrio 53-60, Cantù-Gorgonzola 60-52; il 10/3 Milanotre-Gallarate.

Classifica girone Silver U15 Eccellenza

Cantù, Sondrio, Brescia, Cremona 2; Urania, Milanotre, Gallarate, Desio, Legnano, Gorgonzola.

Programma del 2° turno girone Silver Under15 Eccellenza

Mercoledì 2 marzo Brescia-Desio, Cremona-Legnano; domenica 6 ore 18 Sondrio-Cantù, Gallarate-Urania, Gorgonzola-Milanotre.