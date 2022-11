Progetto Giovani Cantù: si è giocato il 9° turno del girone A Under15 eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio ottava meraviglia e fuga solitaria

Continua la fuga solitaria della squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel girone A lombardo. La Cierre Ufficio infatti ha inanellato l'ottava vittoria di fila andando a vincere il derby sul campo della Pallacanestro Varese e mantenendo così la sua imbattibilità stagionale. Ora la squadra di coach Federico Castoldi si prepara per tornare in campo sabato 26 in casa contro il Magenta.

Il tabellino di Pall. Varese-Cierre Ufficio Cantù 63-87

Cantù: Panceri 27, Calvio 21, Molteni 11, Rossi 11, Carlotta 7, Zimonjic 3, Ghirardi 3, Aru 2, Kellici 2, De Rosa, Viviani, Bandirali. All. Castoldi.

Il cartellone del 9° turno, secondo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 19 novembre ore 17 Pallacanestro Varese-PGC Cantù 63-87, Bernareggio-Magenta 81-55, Desio-Varese Academy 73-78, Aba Legnano-Gallarate 69-63.

Classifica girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 18; Varese Academy 14; Legnano, Bernareggio 12; Desio 8; Gallarate 4; Pallacanestro Varese, Magenta, 2.

Il cartellone del 10° turno, terzo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 26 novembre Pallacanestro Varese-Legnano, Varese Academy-Bernareggio, ore 17.30 Cantù-Magenta-Cantù, Gallarate-Desio.